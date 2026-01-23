Лина Хиди и Хлоя Файнем появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий 2»

Звезда «Игры престолов» Лина Хиди и актриса Хлоя Файнем из шоу Saturday Night Live снимутся в сиквеле романтической комедии «Красный, белый и королевский синий». Об этом написал Deadline.
Проект разрабатывает Amazon MGM. Хиди исполнит роль принцессы Кэтрин. Детали роли Файнем пока держатся в секрете, как и сюжет будущего фильма. Режиссером сиквела выступит Джейми Баббит.
В продолжении вернутся главные звезды оригинальной картины — Николас Голицын и Тейлор Захари Перес. Также в проекте примут участие Ума Турман, Сара Шахи, Рэйчел Хилсон, Элли Бамбер, Клифтон Коллинз-младший, Стивен Фрай, Томас Флинн, Аниш Шет, Малкольм Атобрах, Генри Эштон и Алекс Хог Андерсен.
Сценарий «Красный, белый и королевский синий 2» напишут Джемма Берджесс, Мэтью Лопес и Кейси Маккуистон. Продюсерами станут Грег Берланти и Сара Шехтер из Berlanti Schechter Films, а также Майкл Макграт, Мэтью Лопес и Дженнифер Салке из Sullivan Street Productions.
Оригинальный фильм «Красное, белое и королевская свадьба», вышедший в 2023 году, стал хитом платформы Prime Video. Картина заняла третье место среди самых просматриваемых романтических комедий сервиса и стала самым популярным фильмом на платформе за первые три недели показа.
Лента рассказала историю Алекса Клэрмонт-Диаса, чья мать стала президентом США. Это сделало из парня американский аналог королевской особы и связало его с другим представителем «золотой молодежи» — принцем Генри.