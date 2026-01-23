Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад

Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
Лина Хиди и Хлоя Файнем появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий 2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля
Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января

Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад

Фото: iberushy.by

В Видновской больнице нашли в ухе пациента берушу, потерянную два года назад, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

К оториноларингологу обратился 24-летний мужчина с жалобами на снижение слуха в правом ухе. Во время осмотра врач обнаружил там инородное тело и извлек его с помощью медицинского крючка.

После процедуры мужчина вспомнил, что два года назад работал в шумном коллективе и использовал беруши. Однажды он заметил, что часть одной из них отсутствует, но не придал этому значения.

Оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен рассказал, что процедура прошло без осложнений и без применения анестезии. По его словам, слуховой проход и барабанная перепонка пациента не повредились. Cлух мужчины после этого восстановился.

Недавно в Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца из-за синдрома Минора. Это редкое заболевание внутреннего уха.



 

Расскажите друзьям