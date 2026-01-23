Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад

В Видновской больнице нашли в ухе пациента берушу, потерянную два года назад, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К оториноларингологу обратился 24-летний мужчина с жалобами на снижение слуха в правом ухе. Во время осмотра врач обнаружил там инородное тело и извлек его с помощью медицинского крючка.
После процедуры мужчина вспомнил, что два года назад работал в шумном коллективе и использовал беруши. Однажды он заметил, что часть одной из них отсутствует, но не придал этому значения.
Оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен рассказал, что процедура прошло без осложнений и без применения анестезии. По его словам, слуховой проход и барабанная перепонка пациента не повредились. Cлух мужчины после этого восстановился.
Недавно в Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца из-за синдрома Минора. Это редкое заболевание внутреннего уха.