Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад

После процедуры мужчина вспомнил, что два года назад работал в шумном коллективе и использовал беруши. Однажды он заметил, что часть одной из них отсутствует, но не придал этому значения.



Оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен рассказал, что процедура прошло без осложнений и без применения анестезии. По его словам, слуховой проход и барабанная перепонка пациента не повредились. Cлух мужчины после этого восстановился.



Недавно в Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца из-за синдрома Минора. Это редкое заболевание внутреннего уха.