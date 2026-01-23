В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»

В Екатеринбурге cнесут часть комплекса Уральского приборостроительного завода, в том числе здание с инсталляцией уличного художника Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Об этом пишет местное издание E1.ru.



Четыре здания комплекса начнут сносить с торца с помощью экскаватора по схеме «сверху-вниз». Перед началом работ специалисты проведут спасательные археологические исследования. Даты работ пока неизвестны.



Здание приборостроительного завода появилось в 1930-е годы. С 2014 оно не использовалось и сменило несколько владельцев. Надпись на крыше бывшего завода создал художник Тима Радя на биеннале в 2017 году. Раньше там был советский лозунг «Слава труду!».



Недавно Андрей Рожков и Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» призвали спасти ДК «Химмаш» в Екатеринбурге, который собираются снести. Собственник отметил, что на его месте построят жилой комплекс с современными помещениями для детского творчества, спорта и танцев.