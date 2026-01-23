Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году

Столица Кипра Никосия признана лучшим культурным направлением для туристов в Европе в 2026 году по версии рейтинга European Best Destinations. Об этом пишет Travel Tomorrow.



«Сочетая историю и инновации, творчество и участие, традиции и смелые культурные программы, Никосия сегодня выступает одним из самых самобытных культурных центров Европы», — пояснили в EBD.



Второе место в рейтинге заняла Флоренция, третье — Вена. В топ-10 также вошли Левен (Бельгия), Шибеник (Хорватия), Верона (Италия), Томар (Португалия), Руан (Франция), Оксфорд (Великобритания) и Грац (Австрия).



Результаты исследования получили с помощью голосования 22 тыс. путешественников из 131 страны. Никосия получила самый высокий общий балл — 18,6 из 20.



Недавно стало известно, что российский турпоток в Японию в 2025 году удвоился и достиг исторического максимума — 194,9 тыс. человек. Это на 96,3% больше, чем в 2024 году и на 62,5% выше докризисного максимума 2019 года — 120 тыс. человек.