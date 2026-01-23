Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus

Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, потерянную два года назад
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля
Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify

Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus

Фото: Marc Piasecki/Getty Images

Дизайнер Симон Порт Жакмюс представил первого амбассадора собственного бренда Jacquemus. Им стала бабушка модельера — Лилин Жакмюс, сообщил WWD.

Симон назвал Лилин «самой особенной женщиной» в его жизни и признался, что она была источником вдохновения задолго до появления бренда. Дизайнер хочет отдать дань уважения женщинам, которые его воспитали, и их наследию.

«Ее [Лилин] сила, элегантность и подлинность сформировали видение Симона Порта Жакмюса и продолжают определять дух Jacquemus. Для него она олицетворяет собой идеальную женщину Jacquemus», — поделились представители бренда.

По их словам, Лилин Жакмюс — «больше, чем просто амбассадор». Она олицетворяет душу модного дома и «является вневременным напоминанием о том, что Jacquemus — это, прежде всего, история происхождения».

Лилин Жакмюс родилась в 1946 году и выросла в семье фермеров в Аллейне, небольшой деревне на юге Франции. Ее воспитывала мать-одиночка из Италии. Симон Порт Жакмюс родился в 1990 году. Его мать погибла в автокатастрофе, когда Симону было 18 лет. Спустя год дизайнер основал собственную марку.

Расскажите друзьям