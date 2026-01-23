55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца

Москвичи купили 55 тонн мандаринов на городских ярмарках с середины ноября, говорится на сайте mos.ru.



Пик продаж пришелся на предновогодние недели. Сами фрукты привозят фермеры из южных регионов, в том числе из Дагестана и Краснодарского края.



На прилавках были самые разные сорта. Среди них: миниатюрный «карлик», «юбилейный» и «уншиу».



Фермеры советуют покупать плоды с плотной, упругой кожурой, у которой нет пятен и повреждений. Спелость можно определить по яркому цитрусовому запаху, а на цвет кожуры, по их словам, ориентироваться не стоит: некоторые сорта могут иметь зеленоватый оттенок даже после созревания.



Ранее у гигантских весов с мандаринами на Арбате на новогодних каникулах появилась длинная очередь. Желающие попасть на арт-объект стояли на улице больше двух часов и даже покупали места за деньги.



