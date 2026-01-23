Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания

Релиз сборника запланирован на 6 марта. Помимо Arctic Monkeys в нем примут участие Pulp, Beck, Depeche Mode, Оливия Родриго, Wet Leg и другие исполнители. Также на пластинке будут присутствовать треки от музыкантов, участвовавших в оригинальном альбоме «Help» 1995 года.