Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания

Фото: Apple Music

Группа Arctic Monkeys выпустила трек «Opening Night» — свою первую новую композицию с 2022 года. Песня войдет в благотворительный альбом-сборник «Help (2)».

Релиз сборника запланирован на 6 марта. Помимо Arctic Monkeys в нем примут участие Pulp, Beck, Depeche Mode, Оливия Родриго, Wet Leg и другие исполнители. Также на пластинке будут присутствовать треки от музыкантов, участвовавших в оригинальном альбоме «Help» 1995 года.

Возвращение Arctic Monkeys совпало с другим долгожданным релизом. 14 ноября свой первый за пять лет альбом «(((((ultraSOUND)))))» выпустила группа The Neighbourhood. В нем группа вдохновилась звучанием брит-попа.

«Лирически альбом — интимный и рефлексивный, он исследует сердечные раны, разочарование и эмоциональную уязвимость с той зрелостью, которая отражает творческий рост коллектив», — написало издание Rolling Stone.

