Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте

Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля
Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время
Минпросвещения хочет сократить часы изучения иностранных языков для школьников 5–7-х классов
Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года
Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок
Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»
Мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»
Дочь Михаила Барышникова пробивается в фэшн-бизнес в трейлере комедии «Идиотка» с Камилой Мендес
Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении «Северное сияние»
Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня

Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте

Фото: Daniel Bernard/Unsplash

Южная Корея приняла первый в мире комплексный законодательный пакет, регулирующий сферу искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Нормативный акт, получивший название «Базовый закон об ИИ», призван укрепить доверие и безопасность в быстрорастущей отрасли. Reuters подчеркивает, что Южная Корея опередила в этом вопросе Евросоюз, чей аналогичный акт будет вводиться поэтапно до 2027 года.

Согласно новым правилам, компании обязаны обеспечить человеческий контроль при использовании ИИ в критических сферах, включая ядерную безопасность, водоснабжение, транспорт, медицину и финансовые оценки.

Закон также требует заблаговременного информирования пользователей о продуктах или услугах, использующих ИИ, и обязательной маркировки контента, если его искусственное происхождение неочевидно. За нарушения предусмотрены штрафы до 30 млн вон (около 1,5 млн рублей).

При этом представители стартапов опасаются, что чрезмерное регулирование может замедлить инновации. Сопредседатель Альянса стартапов Южной Кореи Лим Чжун Вук отметил, что компании станут выбирать более консервативные и менее инновационные подходы, чтобы минимизировать регуляторные риски.

Президент страны Ли Джэ Мён призвал власти учитывать мнение бизнеса и обеспечить адекватную поддержку малым и венчурным компаниям, подчеркнув необходимость баланса между стимулированием отрасли и управлением потенциальными рисками. 

