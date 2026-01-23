Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля
Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время
Минпросвещения хочет сократить часы изучения иностранных языков для школьников 5–7-х классов
Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года
Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок
Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»
Мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»
Дочь Михаила Барышникова пробивается в фэшн-бизнес в трейлере комедии «Идиотка» с Камилой Мендес
Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении «Северное сияние»
Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»
Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира
Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей

Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры

Фото: Karolina Kołodziejczak/Unsplash

Женщины в России чаще заказывают в доставке легкие готовые блюда вроде салатов, закусок и суши, а мужчины предпочитают более сытные варианты: супы, соленья, бургеры и шаурму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на  данные исследования Х5.

Чаще всего россияне приобретают еду к обеду и ужину. Пик спроса отмечается с 12.00 до 13.00 и с 18.00 до 19.00. На эти два часа приходится 33,2% ежедневного объема продаж. 

На обед покупатели выбирают первые и вторые блюда, особенно традиционные: борщ, суп-лапшу, куриную голень на гриле или шницель с картофельным пюре. Вечером популярны макаронные изделия.

В утренние часы (с 4.00 до 12.00) готовую еду берут реже. Чаще всего — сэндвичи с ветчиной, курицей, беконом, а также пшенную и рисовую каши.

В исследовании отмечается, что рынок упакованной готовой еды вырос более чем на треть за год. Одна из главных причин этого — рост доверия к качеству.

