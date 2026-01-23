Женщины в России чаще заказывают в доставке легкие готовые блюда вроде салатов, закусок и суши, а мужчины предпочитают более сытные варианты: супы, соленья, бургеры и шаурму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования Х5.



Чаще всего россияне приобретают еду к обеду и ужину. Пик спроса отмечается с 12.00 до 13.00 и с 18.00 до 19.00. На эти два часа приходится 33,2% ежедневного объема продаж.



На обед покупатели выбирают первые и вторые блюда, особенно традиционные: борщ, суп-лапшу, куриную голень на гриле или шницель с картофельным пюре. Вечером популярны макаронные изделия.