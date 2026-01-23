В одной из школ Якутска появился робот-официант

Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля
Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время
Минпросвещения хочет сократить часы изучения иностранных языков для школьников 5–7-х классов
Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года
Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок
Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»
Мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»
Дочь Михаила Барышникова пробивается в фэшн-бизнес в трейлере комедии «Идиотка» с Камилой Мендес
Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении «Северное сияние»
Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»
Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира
Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей

В одной из школ Якутска появился робот-официант

Скриншот из видео. Фото: Управление образования ОА г. Якутска

В одной из школ Якутска заработал первый автономный робот-официант BellaBot. Его появление — часть общемирового тренда на роботизацию сервиса, сообщила в телеграм-канале пресс-служба управления образования города.

«Его главная задача — помогать школьникам-дежурным разносить подносы с едой. Дети в восторге, процесс стал быстрее, интереснее и похож на фрагмент из будущего», — рассказала директор МАУ «ЦРО» Варвара Кычкина.

Видео: t.me/yaguo_official

По ее словам, BellaBot — это умная машина, оснащенная системами навигации, датчиками препятствий и несколькими полками-подносами. Он способен самостоятельно строить маршрут по заранее загруженной карте помещения, аккуратно объезжая людей и столы.

В пресс-службе добавили, что робот может курсировать по заданным точкам без постоянного контроля и умеет переносить сразу несколько подносов, увеличивая пропускную способность столовой. Кроме того, все датчики и мягкий бампер на устройстве исключают столкновения и травмы. BellaBot способен также проигрывать аудиосообщения («Осторожно, горячо!») и привлекать внимание.

Пока умного помощника внедрили в тестовом режиме. Если опыт признают успешным, не исключено, что такие роботы появятся и в других крупных школах города.

В сентябре американская компания Dusty Robotics представила робота FieldPrinter, который переносит сложные цифровые чертежи на бетонные плиты строительной площадки. Это позволяет наносить разметку точнее и быстрее.

