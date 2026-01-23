Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max

Новый сериал по вселенной «Игры престолов» — «Рыцарь Семи Королевств» — за первые три дня посмотрели 6,7 млн зрителей с учетом всех платформ, включая линейный эфир и стриминг.
По данным HBO, это делает его одним из трех лучших стартов сериалов за всю историю HBO Max. Для сравнения, премьера второго сезона драмы «Питт» набрала 5,4 млн зрителей за аналогичный период в начале января 2026 года, а четвертый сезон сериала «Индустрия» — 800 тыс.
Успех «Рыцаря Семи Королевств» уже привел к тому, что его продлили на второй сезон. Сериал стал второй приквельной франшизой на HBO вместе с «Домом Дракона», третий сезон которого ожидается в конце этого года.
Проект основан на цикле повестей Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге», действие которого происходит за 90 лет до событий «Игры престолов». Главные роли исполнили Питер Клэффи в образе рыцаря Дункана Высокого и Декстер Сол Анселл в роли его юного оруженосца Эгга.
Мартин выступил соавтором сценария и исполнительным продюсером вместе с Ирой Паркер, которая также является шоураннером сериала. Режиссерами первого сезона стали Оуэн Харрис и Сара Адина Смит.