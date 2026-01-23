Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона

Премьера проекта состоялась на стриминговом сервисе 4 декабря. Согласно отчету Netflix, сериал собрал 19,8 млн просмотров за первые 28 дней. Он провел две недели в топ-10 англоязычных проектов платформы, однако затем интерес к сериалу резко упал: за последующие 17 дней он набрал лишь 4,8 млн просмотров.