Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает министр культуры Ольга Любимова.
«Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России», — написала она в своем телеграм-канале.
Константин Богомолов с 2019 года занимает должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной, а с 2024 года также возглавляет «Театр — Сцену „Мельников“».
Ранее ректором Школы-студии МХАТ был Игорь Золотовицкий, который скончался 14 января в возрасте 64 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Золотовицкий стал преподавать в Школе-студии МХАТ в 1989-м, а в 2013 году возглавил вуз в качестве ректора.