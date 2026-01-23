Ко Дню студента, 25 января, компания «Афиша» в партнерстве с «2ГИС» подготовила специальный проект — «Маршрут для студентов». Это подборка мест и событий, которые стоит посетить в главный студенческий праздник, а также в любой другой день — вне зависимости от сезона.
«Афиша» собрала локации, где можно провести день ярко и без лишних трат: зайти в уютные кафе, выбрать камерный театр, заглянуть в галерею с молодежными выставками по студенческому билету, встретиться с друзьями и найти доступные развлечения в городе. Маршрут особенно полезен тем, кто хочет быстро составить план выходного без долгих поисков, — все собрано в одном месте и удобно открывается в сервисе «2ГИС».
В подборках есть разные форматы — от культурных точек до мест, где можно просто переключиться после учебы и провести время своей компанией или же познакомиться с кем-то новым. Например, посетить «Хогвартс Холл» в Новосибирске (да, такой есть!), литературный коктейль-бар в Доме писателя в Екатеринбурге или камерный театр с атмосферой XVIII века в Казани.
В некоторых локациях можно показать студенческий и получить скидку. Яркие маршруты доступны в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани и Томске.