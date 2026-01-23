«Афиша» собрала локации, где можно провести день ярко и без лишних трат: зайти в уютные кафе, выбрать камерный театр, заглянуть в галерею с молодежными выставками по студенческому билету, встретиться с друзьями и найти доступные развлечения в городе. Маршрут особенно полезен тем, кто хочет быстро составить план выходного без долгих поисков, — все собрано в одном месте и удобно открывается в сервисе «2ГИС».