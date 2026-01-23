«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»

Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время
Минпросвещения хочет сократить часы изучения иностранных языков для школьников 5–7-х классов
Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года
Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок
Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»
Мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»
Дочь Михаила Барышникова пробивается в фэшн-бизнес в трейлере комедии «Идиотка» с Камилой Мендес
Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении «Северное сияние»
Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»
Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира
Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей
В Великобритании на аукционе продали два акварельных рисунка Адольфа Гитлера
Сценарий к фильму о Бэтмене напишет Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам»
Лайза Миннелли использовала ИИ для своей первой песни за 13 лет
В НАСА отреагировали на слухи об исчезновении гравитации на Земле летом 2026 года
Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках шоу «Pole to Pole»
Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Талисманом сборной России на Олимпийских играх станет мишка образца 1980 года
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными

«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»

Фото: Prime Video

Prime Video показал дебютный трейлер четвертого сезона «Непобедимого». Продолжение культового анимационного сериала выйдет 18 марта.

Главным антагонистом нового сезона станет Трэгг — верховный правитель жестокой инопланетной империи Вилтрам. Как сильнейший представитель своей расы, он сочетает невероятную мощь со стратегическим умом, что делает его самой серьезной угрозой для героев за всю историю сериала. Озвучит персонажа актер Ли Пейс («Стражи Галактики», «Основание»).

Сюжетная арка продолжит историю, начатую в третьем сезоне. Омни-Мен (Дж.-К.Симмонс), перешедший на сторону сопротивления, вместе с Алленом-Пришельцем (Сет Роген) отправляется на Землю, чтобы привлечь своего сына Марка (Стивен Ён) в ряды межгалактического альянса, борющегося против экспансии Вилтрамской империи.
 

Проект основан на серии комиксов Роберта Киркмана, Кори Уокера и Райана Оттли. В центре истории 17-летний Марк Грейсон, сын самого могущественного супергероя на планете Омни-Мена. Получив суперсилу, он пытается стать новым защитником Земли, но быстро понимает, что путь героя куда сложнее, чем он представлял.

В озвучке участвуют: Стивен Ён, Сандра О, Дж.-К. Симмонс, а также Сет Роген, Джейсон Манцукас, Зази Битз, Закари Куинто, Клэнси Браун, Марк Хэмилл и другие. Третий сезон стал самым популярным среди всех анимационных проектов Prime Video, а также был номинирован на премии Critics’ Choice и «Эмми» в 2024 и 2025 годах.

В третьем сезоне Марк Грейсон, оправляясь от предательства отца и разрушительных последствий их схватки, пытается заново найти свое место в мире супергероев. Центральной темой сезона становится возвращение вильтрумитов, которые начинают активно вмешиваться в дела Земли.

