Минпросвещения хочет сократить часы изучения иностранных языков для школьников 5–7-х классов

Фото: Агентство «Москва»

Министерство просвещения планирует сократить количество часов, отводимых на изучение иностранного языка в средних классах школы. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на ректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексея Лубкова.

По его словам, изменения могут быть введены уже с 1 сентября 2026 года. Согласно предложению, в 5–7-х классах вместо трех часов иностранного языка в неделю будет предусмотрено два часа.

Это сократит общий объем программы с 510 до 408 академических часов за три года обучения. Как пояснил Лубков, мера направлена на оптимизацию учебной нагрузки школьников и более рациональное распределение времени.

При этом изучение иностранных языков останется обязательным элементом школьной программы. В 8-х и 9-х классах объем занятий сохранится на прежнем уровне — три часа в неделю.

Ранее Рособрнадзор опубликовал минимальные пороговые баллы ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы. Для аттестата выпускникам необходимо успешно сдать два обязательных предмета: русский язык (минимум 24 балла) и математику базового или профильного уровня (профиль — от 27 баллов).

Министерство также назвало минимальные баллы по предметам по выбору:

Обществознание — 42 балла

Информатика — 40 баллов

География — 37 баллов

Физика, химия, биология — по 36 баллов

История, литература — по 32 балла

Иностранные языки — 22 балла.

