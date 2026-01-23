Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года

Студия Amazon MGM Studios объявила дату выхода картины «Пчеловод-2», главную роль в которой исполняет Джейсон Стэтем. Фильм выйдет 15 января 2027 года — во время четырехдневных выходных в США в честь Дня Мартина Лютера Кинга.
Первая часть тоже вышла в прокат в выходные, приуроченные ко Дню Мартина Лютера Кинга, — 12 января 2024 года. В мировом прокате она собрала 162,6 млн долларов и получила 92% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.
«Пчеловод» рассказывает об Адаме Клее, который предпочитает больше времени проводить с пчелами, чем с людьми. Исключение он делает разве что для своей доброжелательной пожилой соседки, у которой кибермошенники крадут 2 млн долларов, предназначавшиеся для детского фонда.
После того как пенсионерка с горя кончает жизнь самоубийством, Клей (в прошлом ликвидатор на службе у ЦРУ) решает убить всех аферистов, причастных к ее гибели, и доходит до высших эшелонов власти. Сюжет сиквела пока неизвестен.
Режиссером продолжения стал Тимо Тяхянто, сценарий написал Курт Виммер. В фильме, помимо Стэтема, снялись Джереми Айронс, Яра Шахиди, Эмми Рейвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джемма Редгрейв, Пом Клементьефф и Адам Коупленд. Стэтем также выступит одним из продюсеров.