Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам

Житель Финляндии выиграл суд у работодателя, который уволил его из-за больничного. Мужчина взял его из-за смерти кота, пишет Iltalehti.
Кот автомеханика серьезно заболел, и животное пришлось усыпить. Как отмечают в СМИ, финн был настолько потрясен смертью питомца, что решил взять больничный. Он предоставил работодателю справку от врача, но тот отказался ее принять. Он поставил подчиненному ультиматум: либо вернуться на работу, либо уволиться.
Работник вернулся к своим обязанностям, но вскоре все же потерял работу из-за конфликта с начальником. После этого мужчина подал иск к компании в суд. Судья встал на сторону истца и отметил, что причины для увольнения были надуманными.
Ответчика обязали выплатить более 40 тыс. евро (более 3,5 млн рублей) компенсации. В эту сумму вошли пятимесячный оклад, оплата больничного и 10 тыс. евро за дискриминацию по состоянию здоровья.
Однако житель Финляндии не дожил до решения суда. Из-за смерти истца компенсацию включат в состав его наследства.