Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам

Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время
Минпросвещения хочет сократить часы изучения иностранных языков для школьников 5–7-х классов
Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года
Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»
Мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»
Дочь Михаила Барышникова пробивается в фэшн-бизнес в трейлере комедии «Идиотка» с Камилой Мендес
Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении «Северное сияние»
Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»
Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира
Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей
В Великобритании на аукционе продали два акварельных рисунка Адольфа Гитлера
Сценарий к фильму о Бэтмене напишет Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам»
Лайза Миннелли использовала ИИ для своей первой песни за 13 лет
В НАСА отреагировали на слухи об исчезновении гравитации на Земле летом 2026 года
Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках шоу «Pole to Pole»
Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Талисманом сборной России на Олимпийских играх станет мишка образца 1980 года
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными

Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам

Фото: Manja Vitolic/Unsplash

Житель Финляндии выиграл суд у работодателя, который уволил его из-за больничного. Мужчина взял его из-за смерти кота, пишет Iltalehti.

Кот автомеханика серьезно заболел, и животное пришлось усыпить. Как отмечают в СМИ, финн был настолько потрясен смертью питомца, что решил взять больничный. Он предоставил работодателю справку от врача, но тот отказался ее принять. Он поставил подчиненному ультиматум: либо вернуться на работу, либо уволиться.

Работник вернулся к своим обязанностям, но вскоре все же потерял работу из-за конфликта с начальником. После этого мужчина подал иск к компании в суд. Судья встал на сторону истца и отметил, что причины для увольнения были надуманными. 

Ответчика обязали выплатить более 40 тыс. евро (более 3,5 млн рублей) компенсации. В эту сумму вошли пятимесячный оклад, оплата больничного и 10 тыс. евро за дискриминацию по состоянию здоровья.

Однако житель Финляндии не дожил до решения суда. Из-за смерти истца компенсацию включат в состав его наследства.

Расскажите друзьям