Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок

Фото: Warner Bros.

Шведский актер Александер Скарсгорд признался, что является большим поклонником творчества британской поп-звезды Чарли XCX. Поводом стали их совместные съемки в новом фильме-мокьюментари «Момент», премьера которого состоится 20 февраля.

В интервью Variety Скарсгорд рассказал, что открыл для себя музыку Чарли XCX еще до знакомства. «Тайком, тихонько, на своем маленьком островке в Швеции я пережил самое настоящее „brat-лето“», — поделился актер, отсылая к названию последнего альбома певицы. Он также признался, что по итогам года в Spotify Чарли XCX стала его вторым самым прослушиваемым артистом.

«Мне в ней как в артистке нравится то, что она не боится показывать свои слабости и неуверенность. Это делает ее по-настоящему смелой», — добавил Скарсгорд о своей коллеге. 

Чарли XCX, в свою очередь, ответила комплиментом, подчеркнув многогранность актера: «Я видела его в серьезных ролях, но также и в клипе Леди Гаги „Paparazzi“. Для меня было очевидно, что он бесстрашный, разбирается в поп-культуре и обладает отличным чувством юмора, — и я не ошиблась!»

Фильм «Момент», снятый режиссером Эйданом Замири, сочетает документальные кадры из рекордного тура Чарли XCX «Brat» и постановочные сцены, раскрывающие вымышленную версию жизни звезды за кулисами. 

