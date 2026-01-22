Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»
Дочь Михаила Барышникова пробивается в фэшн-бизнес в трейлере комедии «Идиотка» с Камилой Мендес
Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении «Северное сияние»
Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»
Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира
Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей
В Великобритании на аукционе продали два акварельных рисунка Адольфа Гитлера
Сценарий к фильму о Бэтмене напишет Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам»
Лайза Миннелли использовала ИИ для своей первой песни за 13 лет
В НАСА отреагировали на слухи об исчезновении гравитации на Земле летом 2026 года
Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках шоу «Pole to Pole»
Талисманом сборной России на Олимпийских играх станет мишка образца 1980 года
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными
Фестиваль каш пройдет в Псковской области
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в трейлере триллера «Настройщик»
Джеймс Кэмерон объяснил, почему он переехал из США в Новую Зеландию
Показываем локализованный трейлер «Нюрнберга» — драмы с Расселлом Кроу, которая выходит в прокат РФ
«Теремок» запустит барные форматы
Экранизация книги Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет накануне 8 Марта
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, поделился радостью от встречи с Билли Айлиш
Москвичам пообещали похолодание и новые снегопады
В Москве и Пекине отпразднуют китайский Новый год и Масленицу
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз

Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»

Фото: Amazon

Британская актриса Софи Тернер заявила в интервью газете Los Angeles Times, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой».

Артистка пообещала показать другую сторону персонажа игровой франшизы Tomb Raider. «Она такая бесстыже способная. Она совсем не та женщина, которая скрывает свои сильные стороны», — отметила Тернер.

Будущий сериал с участием актрисы, по ее словам, будет фокусироваться на Ларе Крофт, ее истории и «том, что ею движет, а не на том, что так многие любят в ней, а именно — какая горячая она в играх и фильмах».

Ранее Тернер призналась, что интенсивные тренировки при подготовке к съемкам в шоу «Расхитительница гробниц» помогли ей выявить хроническую проблему со спиной. Актриса занималась по восемь часов в день пять дней в неделю.

Сериал, созданный Фиби Уоллер-Бридж, обещает быть похожим по духу на оригинальные игры серии, где Лара Крофт сражается не только с людьми, но и с мифологическими существами. Внешний вид героини, как показали первые кадры, отсылает к классическому образу из ранних частей франшизы: короткие шорты, топ, кожаный рюкзак, пистолеты и фирменные красные очки.

Сюжет сериала пока держится в секрете, но известно, что в нем появится новый персонаж в исполнении Сигурни Уивер. Она сыграет таинственную Эвелин Уоллис, которая захочет использовать таланты Лары в своих целях.

Также ожидается появление классических героев игр: дворецкого Уинстона (Билл Петерсон), дяди Атласа ДеМорнея (Джейсон Айзекс) и технического гения Зипа (Мартин Бобб-Семпл). Софи Тернер станет третьей актрисой, воплотившей Лару Крофт на экране после Анджелины Джоли и Алисии Викандер.

Расскажите друзьям