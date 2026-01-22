Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Дочь Михаила Барышникова пробивается в фэшн-бизнес в трейлере комедии «Идиотка» с Камилой Мендес

Кадр: Utopia

На ютуб-канале Utopia опубликовали трейлер комедии «Идиотка» — режиссерского дебюта Настасьи Попов, в котором снялись Анна Барышников, дочь балетной звезды Михаила Барышникова, и Камила Мендес («Ривердейл»).

Фильм выйдет в кинопрокат 5 февраля. Он расскажет о девушке по имени Маргарита из семьи русских иммигрантов, которая пытается пробиться в фэшн-бизнес. Она решает поучаствовать в реалити-шоу для молодых дизайнеров.

Видео: Utopia/YouTube

Путь Маргариты в мире моды, как показывает трейлер, будет тернист. Отдельной сложностью для героини будут ее близкие, задолжавшие плату по квартире на пять месяцев. «Если я выиграю, моя семья не будет бездомной», — говорит Маргарита.

Барышников исполнила главную роль в картине. Мендес выступила в роли одного из жюри телешоу. В актерский состав также вошли Марк Иванир, Джулия Фокс, Савети, Бенито Скиннер, Галина Йовович и Оуэн Тиеле.

«Мне было забавно наблюдать за эволюцией реалити-шоу о моде, а также размышлять о том, как реалити-ТВ способствует тому, что от современных артистов ожидают, что они будут выкладывать свои мысли на блюдечке. Это идеально подходит для комедии, а также очень точно отражает наш мир», — заявила Попов.

Впервые работу Настасьи показали на фестивале SXSW. После этого лента поучаствовала еще в нескольких киносмотрах. На кинофестивале в Палм-Спрингс Попов рассказала, как собрала команду для своего первого полнометражного фильма.

Она попросила общего знакомого передать ранний вариант сценарий Анне Барышников. Когда актрисе понравилась задумка, она присоединилась и помогла проекту получить финансирование. Мендес же стала продюсером фильма.

«Камила дружила с Бенни [Скиннером], и он, конечно же, потрясающий человек. А потом я пришла на презентацию книги Джулии Фокс и передала ей письмо. Это был очень самодеятельный и неформальный подход, но, думаю, мы всегда придерживались принципа: „Мы снимаем фильм в Лос-Анджелесе. Что худшее они могут сделать? Они скажут нам ‚нет‘. Поэтому давайте постараемся привлечь всех классных, смешных людей, которых сможем“. Достаточное количество людей согласилось, и в итоге получился этот великолепный актерский ансамбль», — сказала Попов.

