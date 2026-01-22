Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении «Северное сияние»

Звезда «Криминального чтива» Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении под названием «Северное сияние» («Nothern Lights»). Об этом сообщил Deadline.
Фильм будет режиссерским дебютом Ммккензи Ли. Съемки стартуют в канадской провинции Манитоба в конце января. В центре истории окажется 17-летняя девушка, мастерски управляющая снегоходом.
Героиня стоит на пороге профессиональной карьеры и мечтает вырваться из рутины маленького городка. Но неожиданная беременность ставит под вопрос все ее планы. Перед девушкой встает мучительный выбор: следовать за амбициями или принять ответственность материнства.
Производством ленты займутся компании Cold Iron Pictures («Человек‑швейцарский нож»), Victory Man Productions («Гуманный метод») и Memory Pill Films («Дочь солнца»). В актерский состав вошли Лора Провенцано («Опасная родня») и Райан Дэвид Юнес («Никто 2»).
Продюсером проекта выступает Райан Уорд. Исполнительными продюсерами стали Миранда Бейли, Натали Уэйлен и Джулия Стир из Cold Iron Pictures, Майкл Спартага из Victory Man Productions и Росс Моллберг.