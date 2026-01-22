Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей

Позже в Росавиации сообщили, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле в результате ошибки пилотов и нехватки топлива. По версии исследователей, капитан лайнера Airbus A320 «Уральских авиалиний» Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не обратили внимания на индикаторы, показывавшие, что самолет летит с выпущенным шасси, из-за этого топливо сгорело слишком быстро. По этим данным, у лайнера отказала «зеленая» гидросистема во время выпуска шасси при заходе на посадку в Омске. Пилоты решили уйти на второй круг и при маневре перевели кран уборки/выпуска шасси в положение «уборка», однако стойки остались на месте.