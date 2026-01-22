В Великобритании на аукционе продали два акварельных рисунка Адольфа Гитлера

По оценкам специалистов, Гитлер создал в период с 1904 по 1922 год от 2000 до 3000 картин. Большинство из них считаются утраченными, но изредка отдельные работы появляются на аукционах. К примеру, немецкий аукционный дом Weidler выставлял на продажу его картины в 2009, 2014 и 2015 годах. Некоторые были проданы более чем за 100 тыс. евро.