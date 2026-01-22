Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»
Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира
Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей
Сценарий к фильму о Бэтмене напишет Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам»
Лайза Миннелли использовала ИИ для своей первой песни за 13 лет
В НАСА отреагировали на слухи об исчезновении гравитации на Земле летом 2026 года
Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках шоу «Pole to Pole»
Талисманом сборной России на Олимпийских играх станет мишка образца 1980 года
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными
Фестиваль каш пройдет в Псковской области
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в трейлере триллера «Настройщик»
Джеймс Кэмерон объяснил, почему он переехал из США в Новую Зеландию
Показываем локализованный трейлер «Нюрнберга» — драмы с Расселлом Кроу, которая выходит в прокат РФ
«Теремок» запустит барные форматы
Экранизация книги Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет накануне 8 Марта
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, поделился радостью от встречи с Билли Айлиш
Москвичам пообещали похолодание и новые снегопады
В Москве и Пекине отпразднуют китайский Новый год и Масленицу
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci
Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению
Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз

В Великобритании на аукционе продали два акварельных рисунка Адольфа Гитлера

Фото: Bettmann/Getty Images

Британский аукционный дом Hutchinson Scott продал с молотка два акварельных рисунка Адольфа Гитлера. Об этом написала Le Parisien.

Нацистский лидер, который увлекался живописью, создал купленные работы в 1909 и 1910 годах. На одной из них изображен двухэтажный дом с печной трубой, на другой — церковная башня с куполом на вершине в австрийской деревне.

Обе работы продали за 5750 евро. Помимо них, на торгах приобрели каталог «Гитлер, художник и рисовальщик», в котором представлены картины маслом, акварели и рисунки будущего фюрера. Каталог обошелся покупателю в 120 евро.

1/3
2/3
3/3

Аукционный дом не раскрывает личности покупателя. Он заявляет, что знает, предназначена ли покупка для музея, научных исследований или частной коллекции, но разглашать эту информацию не будет.

По оценкам специалистов, Гитлер создал в период с 1904 по 1922 год от 2000 до 3000 картин. Большинство из них считаются утраченными, но изредка отдельные работы появляются на аукционах. К примеру, немецкий аукционный дом Weidler выставлял на продажу его картины в 2009, 2014 и 2015 годах. Некоторые были проданы более чем за 100 тыс. евро.

Расскажите друзьям