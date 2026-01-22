Сценарий к фильму о Бэтмене напишет Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам»

«Отважный и смелый» станет перезапуском серии фильмов о Бэтмене в рамках новой вселенной DC. Он не будет связан с «Бэтменом» Мэтта Ривза, главную роль в котором играет Роберт Паттинсон, и должен будет существенно отличаться от него по тону и визуальному стилю.