Лайза Миннелли использовала ИИ для своей первой песни за 13 лет

«Я всегда верила, что музыка — это про связь и эмоциональную правду. Меня здесь заинтересовала идея использовать мой голос и новые инструменты ради выразительности, а не вместо нее. Этот проект уважает голос артиста, его выбор и его право собственности», ― заявила Миннелли.