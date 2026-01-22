Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках шоу «Pole to Pole»

Американский актер Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках проекта «Pole to Pole». Об этом он рассказал на вечернем шоу Джимми Фэллона, написал Independent.
Смит вспомнил, как занимался скуба-дайвингом на Северном полюсе. Он погружался под лед толщиной до трех метров и проплыл около 36 метров. Когда актеру поступил сигнал возвращаться, он столкнулся с дезориентацией.
Смит ухватился за жгут, который соединял его с поверхностью, но ненароком стащил со своего лица маску. Актер быстро надел ее обратно, но был в ужасе от случившегося.
«Я думал: „Если я выберусь отсюда, я буду делать только вещи для темнокожих людей!“» — пошутил он. Через некоторое время артист почувствовал, как кто‑то вытаскивает его из воды за жгут.
«Я расслабился, посмотрел вокруг — а там [было видно] солнце, проникающее сквозь лед. Ужас сменился самым прекрасным, духовным, и я думал: „Кто бы ни был там, наверху, не упусти мой жгут“», — поделился Смит.