В НАСА отреагировали на слухи об исчезновении гравитации на Земле летом 2026 года

По словам специалистов, хотя гравитационные волны реальны и создаются в результате столкновений черных дыр, они не могут сделать так, что на Земле исчезнет гравитация. «Эти волны настолько слабы, что нам пришлось создать самое чувствительное оборудование для их обнаружения — обсерватории LIGO и Virgo. Волны регулярно проходят сквозь Землю и нас самих, растягивая и сжимая пространство-время, но их эффект настолько крошечный, что мы его абсолютно не чувствуем», — сказал эксперт по черным дырам из Университета Хартфордшира доктор Уильям Олстон.