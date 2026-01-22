С 1 июня в России в качестве эксперимента запустят посадку в самолет по биометрии, сообщает РИА «Новости». Пилотными станут рейсы «Аэрофлота» по маршруту Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург (Пулково) и обратно.
Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. Пассажиры смогут самостоятельно выбрать способ: пройти контроль по документу или по лицу.
Идентификация будет осуществляться с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
«Аэрофлот» анонсировал эту программу еще в конце 2025 года. Тогда авиакомпания сообщила, что технология успешно прошла тестирование в аэропорту Пулково совместно со специалистами Центра биометрических технологий.