Объявлены номинанты «Оскара-2026»

Фото: Handout/Getty Images

Американская киноакадемия объявила номинантов премии «Оскар-2026». Трансляция велась на ютуб-канале академии.

Больше всего номинаций получил хоррор Райана Куглера «Грешники» с Майклом Б.Джорданом — 16, это рекорд за всю историю премии. На втором месте «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо, представленная в 13 категориях. 

По 9 номинаций получили «Франкенштейн», «Марти Великолепный» и «Сентиментальная ценность». «Хамнет» претендует на 8 наград. 

Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита номинировали на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». 

Еще одна работа россиянина — «Господин Никто против Путина» — представлена в категории «Лучший полнометражный документальный фильм». Документалку снял бывший учитель школы города Карабаш в Челябинской области Павел Таланкин в сотрудничестве с американским кинематографистом Дэвидом Боренштейном. 

Ниже — полный список номинантов во всех категориях. 

Лучший фильм

  • «Бугония» 
  • «F1» 
  • «Франкенштейн»
  • «Хамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»
  • «Сны поездов»

Лучший режиссер

  • Хлоя Чжао — «Хамнет»
  • Джош Сафди — «Марти Великолепный»
  • Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
  • Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
  • Райан Куглер — «Грешники»

Лучшая женская роль

  • Джесси Бакли — «Хамнет»
  • Роуз Берн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
  • Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»
  • Рената Рейнсве — «Сентиментальная ценность»
  • Эмма Стоун — «Бугония»

Лучшая мужская роль

  • Тимоте Шаламе — «Марти Великолепный»
  • Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»
  • Итан Хоук — «Голубая луна»
  • Майкл Б.Джордан — «Грешники»
  • Вагнер Мора — «Секретный агент»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Бугония»
  • «Франкенштейн»
  • «Хамнет»
  • «Битва за битвой»
  • «Сны поездов»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Голубая луна»
  • «Простая случайность»
  • «Марти Великолепный»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
  • Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
  • Делрой Линдо — «Грешники»
  • Шон Пенн — «Битва за битвой»
  • Стеллан Скарсгорд — «Сентиментальная ценность»

Лучшая женская роль второго плана

  • Эль Фэннинг — «Сентиментальная ценность»
  • Инга Ибсдоттер Лиллеос — «Сентиментальная ценность»
  • Эми Мадиган — «Орудия»
  • Вунми Мосаку — «Грешники»
  • Тейяна Тейлор — «Битва за битвой»

Лучший анимационный фильм

  • «Арко»
  • «Элио»
  • «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • «Маленькая Амели, или Характер дождя»
  • «Зверополис-2»

Лучший международный фильм

  • «Секретный агент»
  • «Простая случайность»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Сират»
  • «Голос Хинд Раджаб»

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • «Бабочка»
  • «Вечнозеленый»
  • «Девочка, которая плакала жемчугом»
  • «План на пенсию»
  • «Три сестры»

Лучший документальный фильм

  • «Решение для Алабамы»
  • «Увидимся при хорошем свете»
  • «Прорубаясь сквозь скалы»
  • «Мистер Никто против Путина»
  • «Идеальный сосед»

Лучший документальный короткометражный фильм

  • «Все пустые комнаты»
  • «Вооружен лишь камерой: жизнь и смерть Брента Рено»
  • «Детей больше нет: были — и исчезли»
  • «Дьявол занят»
  • «Совершенная странность»

Лучший игровой короткометражный фильм

  • «Пятно мясника»
  • «Друг Дороти»
  • «Костюмная драма Джейн Остин»
  • «Певцы»
  • «Двое обмениваются слюной»

Лучший монтаж

  • «F1»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»

Лучший оригинальный саундтрек

  • «Бугония»
  • «Франкенштейн»
  • «Хамнет»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»

Лучшая оригинальная песня

  • «Dear Me» (из фильма «Diane Warren: Relentless»)
  • «Golden» (из фильма «Кей-поп-охотницы на демонов»)
  • «I Lied to You» (из фильма «Грешники»)
  • «Sweet Dreams of Joy» (из фильма «Viva Verdi»)
  • «Train Dreams» (из фильма «Сны поездов»)

Лучший звук

  • «F1»
  • «Франкенштейн»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»
  • «Сират»

Лучшая операторская работа

  • «Франкенштейн»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»
  • «Сны поездов»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Аватар: Огонь и пепел»
  • «F1»
  • «Мир Юрского периода: Возрождение»
  • «Потерянный автобус»
  • «Грешники»

Лучший продакшен-дизайн

  • «Франкенштейн»
  • «Хамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»

Лучшие костюмы

  • «Аватар: Огонь и пепел»
  • «Франкенштейн»
  • «Хамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Грешники»

Достижение в кастинге

  • «Хамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Секретный агент»
  • «Грешники»

Лучший грим и прически

  • «Франкенштейн»
  • «Национальное достояние» (Kokuhō)
  • «Грешники»
  • «Крушитель»
  • «Гадкая сестра»
