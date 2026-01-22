Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными

Ежегодный сезонный проект бесплатных пешеходных экскурсий в Астрахани с 2026 года трансформируется в круглогодичный формат. Об этом сообщает «Интерфакс» со сслылкой на министерство экономического развития региона.



«В 2026 году планируется расширить сезонный проект бесплатных пешеходных экскурсий сменой формата на круглогодичные экскурсии, что позволит жителям и гостям региона изучать Астрахань без сезонных перерывов», — рассказали в ведомстве.



В январе первую экскурсию этого года посетили около 300 человек. Вместе с гидом участники отправились на поиски «исчезнувшей стены Белого города», пройдя путь от Кремля по улице Эспланадной.



Бесплатные городские экскурсии впервые стартовали в Астрахани в 2016 году под названием Free Walking Tours. Они начинались в июне и завершались в октябре. В 2025 году проект получил новое название «Астра ТИЦ: Городские истории». Кроме того, для него запустили новые маршруты.



