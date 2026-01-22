Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита номинировали на «Оскар»

В шорт-лист «Три сестры» попали как картина некого Тимура Когнова. Бронзит пояснял, что Когнов ― выдуманный человек. «В титрах фильма ни одного реального имени. Зачем это сделано? Это был мой социальный и профессиональный эксперимент. Человек полжизни работает на свое имя, а потом имя работает на него. Я хотел проверить, смогу ли я, обнулившись, став никем, прорваться в какие-то высшие фестивальные эшелоны. Просто за счет качеств фильма», ― говорил аниматор.