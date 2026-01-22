Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, поделился радостью от встречи с Билли Айлиш

Иэн Армитидж, известный по роли молодого Шелдона Купера в сериале «Детство Шелдона», опубликовал милую сторис, в которой запечатлел свою первую встречу с певицей Билли Айлиш.
Изображение представляет собой коллаж из нескольких снимков. На них актер обнимает певицу и строит вместе с ней смешные гримасы. «Она потрясающая и, искренне, одна из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал, — люблю тебя, Билли!!!» — написал Армитидж.
В декабре актер опубликовал свой список любимых исполнителей 2025 года на Apple Music. Его фаворитом стал Скриптонит.
В список любимых русскоязычных исполнителей 17-летнего актера также вошли группы «Гражданская оборона» («Государство») и «Чиж & Co» («Фантом»). В подборке еще есть казахстанская исполнительница Ayau («bile!», «kel kel», «tagy da»), Дэвид Боуи («Tumble and Twirl»), Кендрик Ламар («Duckworth»), Мухаммед Абду («Marat Sana»), Brazzaville («Shams»), 10сс («I’m Mandy Fly Me»), Chico Buarque («Samba de Only») и другие.