У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз

Иллюстрация: Xiangtong Lei, Sihang Zhang

Международная команда исследователей изучила окаменелости древних бесчелюстных рыб и пришла к выводу, что их «оптика» могла работать как система из четырех камер, а не двух. Об этом пишет New Scientist.

Речь идет о миллокунмингиях — крошечных ранних позвоночных, живших примерно 518 млн лет назад, во времена кембрийского взрыва биоразнообразия. Их останки нашли на юго-западе Китая, возле озера Дяньчи. Уникальность находки в том, что окаменелости сохранили не только скелет, но и мягкие ткани — в том числе структуры, похожие на глаза.

На голове у рыб были две большие глазницы по бокам, но между ними ученые заметили еще два маленьких темных пятна. Чтобы понять, что это такое, исследователи использовали электронную микроскопию — и обнаружили внутри меланосомы (пигментные структуры) и отпечатки хрусталиков. По сути, это оказались не случайные отметины, а полноценные органы зрения камерного типа.

Один из авторов работы, биолог Якоб Винтер из Бристольского университета, отмечает: такие глаза позволяли этим существам «формировать изображение мира почти так же, как это делаем мы». 

Исследователи считают, что в кембрийских морях вторая пара глаз могла давать преимущество: большие глаза обеспечивали высокое разрешение, а маленькие помогали замечать приближающиеся объекты, расширяя поле зрения. Если гипотеза подтвердится, представления о том, как у животных формировалось зрение на самых ранних этапах эволюции, придется серьезно пересмотреть.

Ученые предполагают, что дополнительная пара глаз со временем не исчезла бесследно, а могла эволюционировать в пинеальный комплекс — систему органов, связанную с восприятием света и биоритмами, включая цикл сна и бодрствования. У млекопитающих к нему относится шишковидная железа (эпифиз), а у некоторых рептилий до сих пор есть теменной глаз — светочувствительный орган на макушке.

В прошлом месяце в томском музее нашли шип плавника древней акулы ктенаканта, которая существовала сотни миллионов лет назад. Находку сделали во время проведения экспертизы экспонатов. Вероятно, фрагмент плавника подарил меценат перед открытием Императорского Томского университета в 1888 году.

