У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз

Международная команда исследователей изучила окаменелости древних бесчелюстных рыб и пришла к выводу, что их «оптика» могла работать как система из четырех камер, а не двух. Об этом пишет New Scientist.
Речь идет о миллокунмингиях — крошечных ранних позвоночных, живших примерно 518 млн лет назад, во времена кембрийского взрыва биоразнообразия. Их останки нашли на юго-западе Китая, возле озера Дяньчи. Уникальность находки в том, что окаменелости сохранили не только скелет, но и мягкие ткани — в том числе структуры, похожие на глаза.
На голове у рыб были две большие глазницы по бокам, но между ними ученые заметили еще два маленьких темных пятна. Чтобы понять, что это такое, исследователи использовали электронную микроскопию — и обнаружили внутри меланосомы (пигментные структуры) и отпечатки хрусталиков. По сути, это оказались не случайные отметины, а полноценные органы зрения камерного типа.
Один из авторов работы, биолог Якоб Винтер из Бристольского университета, отмечает: такие глаза позволяли этим существам «формировать изображение мира почти так же, как это делаем мы».
Исследователи считают, что в кембрийских морях вторая пара глаз могла давать преимущество: большие глаза обеспечивали высокое разрешение, а маленькие помогали замечать приближающиеся объекты, расширяя поле зрения. Если гипотеза подтвердится, представления о том, как у животных формировалось зрение на самых ранних этапах эволюции, придется серьезно пересмотреть.
Ученые предполагают, что дополнительная пара глаз со временем не исчезла бесследно, а могла эволюционировать в пинеальный комплекс — систему органов, связанную с восприятием света и биоритмами, включая цикл сна и бодрствования. У млекопитающих к нему относится шишковидная железа (эпифиз), а у некоторых рептилий до сих пор есть теменной глаз — светочувствительный орган на макушке.
