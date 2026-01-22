Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ― новый амбассадор Gucci. Модный дом опубликовал в соцсетях видео со спортсменкой в образе Primadonna из дебютной коллекции Демны Гвасалии, который стал новым креативным директором бренда в марте 2025 года.
«Добро пожаловать в семью Gucci, Арина», ― написал бренд под роликом.
Gucci ― один из самых дорогих и известных брендов в мире. С ним сотрудничают многие знаменитости, например, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и участник южнокорейской музыкальной группы Stray Kids Ли Ноу.
В 2024 году Женская теннисная ассоциация (WTA) признала 27-летнюю Соболенко первой ракеткой мира. В сентябре теннисистка второй год подряд выиграла US Open. В ноябре спортсменка установила новый рекорд WTA по призовым за один сезон. За 2025 год Соболенко заработала более 15 млн долларов за результаты на корте.
Накануне финала в Эр-Рияде белорусская теннисистка призналась, что деньги ― не ее главный стимул: «Я просто очень люблю этот спорт. Мне нравится бороться, нравится испытывать себя на пределе. Ну и конечно, когда побеждаешь, думаешь: „О, неплохой чек получился“. Но во время матча это никогда не приходит в голову… Хотя чек действительно неплохой».