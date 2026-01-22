ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

Результаты экспертизы ДНК показали, что тело мужчины, найденное в Босфорском проливе, принадлежит пропавшему в августе российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщает агентство CNN Turk.
Мать спортсмена Галина Свечникова еще до проведения экспертизы сообщила, что найденный человек — ее сын. Родственники пловца узнали его гидрокостюм. Родители Свечникова сдали ДНК-тест, результаты которого подтвердили их догадки. Теперь тело Николая передадут семье после завершения всех процедур.
Николай Свечников пропал 24 августа во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. Его исчезновение заметили спустя несколько часов, когда родственники не смогли связаться с пловцом после завершения мероприятия. Другие участники заплыва видели Свечникова в последний раз посреди Босфора. Морская служба заявила, что последний сигнал от Николая был зафиксирован на берегу, а потом он пропал.
После инцидента подразделения береговой охраны начали поиски, но не обнаружили никаких вещей, принадлежащих пловцу. В поисках спортсмена были задействованы более 500 человек, а также вертолеты, лодки и подводные батискафы.
Заплыв через Босфор — ежегодное международное соревнование по плаванию. Его с 1989 года проводит Олимпийский комитет Турции. Участники переплывают Босфорский пролив из Европы в Азию или наоборот.