Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз

Поклонники катания на сапах из Новосибирска устроили заплыв по реке Обь при морозе в -40 градусов. Рассказал об этом в инстаграме* и опубликовал видео фотограф и продюсер Вадим Махоров.
Заплыв провели на незамерзающей протоке Оби, куда сбрасывается теплая вода с ТЭЦ, находящейся неподалеку.
«Термометр в автомобиле показывал -39, но на сапе было теплее, так как температура воды около 0. Некоторые участники заплыва даже искупались», ― отметил Махоров.
По его словам, из-за сильных морозов вода активно парила, а вокруг образовалась настоящая зимняя сказка. Участники подготовились к выходу на воду, надев гидрокостюмы. Однако в воде оказалось теплее, чем на суше.
Основатель движения «Сап-Новосибирск» признался в инстаграме*, что сперва ему было очень холодно ― замерзли даже пальцы на ногах в сапогах, рассчитанных до -60 градусов. Но в воде было как минимум на 40 градусов теплее, чем на воздухе. Некоторым участникам даже стало жарко.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.