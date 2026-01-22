Макс Паркер сыграет сына Одина Хеймдалля в экранизации God of War

«Хеймдалль — бог сам по себе, обладающий особым умением предугадывать, что произойдет в любой момент. Красивый и энергичный, он чувствует себя недооцененным со стороны отца и остальных членов семьи — поэтому Хеймдалль постоянно ищет способы укрепить свое положение в иерархии и повысить статус и силу», ― говорится в официальном описании героя.