Макс Паркер сыграет сына Одина Хеймдалля в экранизации God of War

Фото: @maxparker____

Макс Паркер, звезда «Салаг», исполнит роль Хеймдалля, стража Асгарда и одного из сыновей Одина в сериале по играм God of War. Об этом сообщает Variety. 

«Хеймдалль — бог сам по себе, обладающий особым умением предугадывать, что произойдет в любой момент. Красивый и энергичный, он чувствует себя недооцененным со стороны отца и остальных членов семьи — поэтому Хеймдалль постоянно ищет способы укрепить свое положение в иерархии и повысить статус и силу», ― говорится в официальном описании героя. 

Паркер появится на экране вместе с Райаном Херстом, который исполнит роль Кратоса, и Терезой Палмер, которая сыграет жену бога Тора Сиф, богиню плодородия.  

Сериал будет следовать сюжету двух последних игр God of War, в которых появился десятилетний сын Кратоса — Атрей. Вместе они отправятся в путешествие, чтобы развеять прах жены и матери, Фэй. В ходе приключений Кратос учит сына, как стать лучшим богом, а Атрей пытается научить отца быть более человечным.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Рональд Д. Мур («Чужестранка», «Ради всего человечества»). Проект получит сразу два сезона, сейчас идут кастинг и препродакшен.

Недавно Паркер сыграл в военной драмеди Netflix «Салаги», где исполнил роль сержанта Лиама Роберта Салливана. Актер известен также по сериалам вроде «Академия вампиров», «Ферма Эммердейл» и «Кровь, секс и короли».

