В «Лужниках» появился электропричал-шайба

В Москве установили новый плавучий причал «Лужники» будущего четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.



Сейчас на причале проводят подготовительные работы, а после начнут его тестирование. Для пассажиров на причале установлены вендинговые аппараты и медиаэкраны с расписанием, есть диваны и санузел.



Конструкция полностью работает от электричества. Электросуда будут заряжаться здесь во время стоянки. «Это уникальная разработка, аналога которой нет в мире», — говорится в сообщении.



«Всего на маршруте будет четыре плавучих причала. Это современные просторные остановки, где можно провести время в ожидании электросудна», — рассказал заместитель мэра Максим Ликсутов.



Четвертый маршрут речного электротранспорта станет следующим звеном в сети, где уже сейчас действуют три: «Киевский — Парк Фили», «ЗИЛ — Печатники» и «Новоспасский — ЗИЛ». Сам маршрут свяжет «Лужники» с причалом у Киевского вокзала.

