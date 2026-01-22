Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году

Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, вошедшей в Зал славы авторов песен
YouTube назвал борьбу с ИИ-слопом одной из приоритетных задач в 2026 году
Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон
Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа «Ночное наблюдение» Трейси Сьерры
Ремейк «Она написала убийство» поставит режиссер «Идеального голоса» Джейсон Мур
Кристина Риччи снимется в экранизации «Дома астролога» Каринн Джейд
Анализ на риск сердечно-сосудистых заболеваний стал доступен в России по ОМС
Фил Коллинз находится под круглосуточным медицинским наблюдением из‑за проблем со здоровьем
Сеть автомоек и бургерная возглавили рейтинг лучших работодателей в США
На станции «Комсомольская» появился водомат с бесплатной питьевой водой
В сети появился тизер «Властелинов Вселенной» — нового фильма по мотивам игрушек Mattel
Неизведанные места и советы от ИИ: аналитики назвали туристические тренды 2026 года
Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах России
Дав Кэмерон оказывается втянута в страстный роман и историю об убийстве в трейлере «56 дней»
«Алису в Пограничье» закрыли после третьего сезона
Москвичка угнала снегоуборочную машину
Марго Робби призналась, что стала созависимой с Джейкобом Элорди на съемках «Грозового перевала»
Между Касабланкой и Петербургом запустили прямое авиасообщение
Элайджа Вуд рассказал, что проходил кастинг в «Мулен Руж»
В Казахстане хотят запретить детям младше 16 лет создавать аккаунты в соцсетях
Китайцы после вживления нейроимплантов пожаловались на зависимость от порно и азартных игр
Элис Уоддингтон снимет триллер «Анонимная Джейн» по роману Люка Престона
В России закрылся проект «Позовите Галю!», созданный для защиты женщин
«Оземпик» и его аналоги могут сэкономить авиакомпаниям миллионы долларов, снизив взлетную массу
В Москве лисы стали чаще выходить к горожанам
Начинающий актер Джейсон Шмидт снимется с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
«Кей-поп-охотницы на демонов» поставили рекорд Netflix по просмотрам за полгода
Rambler&Co и «Афиша» вошли в число лучших работодателей медиабизнеса России

Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

По итогам 2025 года банки выдали на 43%  меньше кредитных карт по количеству и на 41% меньше по объему выданных средств, чем в 2024 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Всего за год было оформлено около 14,6 млн кредитных карт на сумму 1,7 трлн рублей. При этом суммарный объем одобренных в 2025 году лимитов по картам сократился до уровня 2021 года — 1,69 трлн рублей. 

Эксперты видят причины такой динамики в высокой ключевой ставке и росте привлекательности альтернативных продуктов, среди которых карты рассрочки и дебетовые карты с овердрафтом. «Падение лимитов по кредитным картам — это в большинстве своем результат регуляторных ограничений, наиболее значимыми из которых можно назвать внедрение периода охлаждения и запрет на учет информации из кредитных историй (БКИ) при оценке дохода заемщика для расчета ПДН», — рассказал директор по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергей Ходинский.

Недавно аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники. Москвич купил массажное кресло за 420 тыс. рублей — это стало самой крупной одноразовой покупкой в России. Житель Ростовской области приобрел сразу несколько упаковок кофе на 390 тыс. рублей. 



 

Расскажите друзьям