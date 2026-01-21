Ремейк «Она написала убийство» поставит режиссер «Идеального голоса» Джейсон Мур

Оригинальный сериал «Она написала убийство» выходил с 1984 по 1996 год. Всего у проекта было 12 сезонов, за каждый из них исполнительница главной роли Анджела Лэнсбери получала номинацию на премию «Эмми», но так и не стала лауреаткой.