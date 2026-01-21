Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен в России по ОМС

Россияне также могут получить оценку липидного профиля (общий холестерин; холестерин липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности; триглицериды). В возрасте 18-39 лет это можно сделать один раз в шесть лет, а с 40 лет и старше — один раз в три года.



Липопротеин (a) — подкласс липопротеинов плазмы крови человека. Его уровень в крови зависит преимущественно от генов.



Недавно стало известно, что к 2030 году в России могут начать трансплантацию органов пациентам от генетически модифицированных свиней. Такие операции планируют включить в программу ОМС.

