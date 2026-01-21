Анализ на риск сердечно-сосудистых заболеваний стал доступен в России по ОМС

Анализ на определение уровня липопротеина (а) в крови, который говорит о риске сердечно-сосудистых заболеваний, стал доступен по ОМС, пишет РИА Новости.
Россияне в возрасте 18-40 лет теперь могут сделать его один раз бесплатно во время диспансеризации. Повышенная концентрация липопротеина (а) может говорить об увеличенных рисках патологии коронарных сосудов, инфаркта миокарда и инсульта.
Россияне также могут получить оценку липидного профиля (общий холестерин; холестерин липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности; триглицериды). В возрасте 18-39 лет это можно сделать один раз в шесть лет, а с 40 лет и старше — один раз в три года.
Липопротеин (a) — подкласс липопротеинов плазмы крови человека. Его уровень в крови зависит преимущественно от генов.
Недавно стало известно, что к 2030 году в России могут начать трансплантацию органов пациентам от генетически модифицированных свиней. Такие операции планируют включить в программу ОМС.