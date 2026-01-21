Кристина Риччи снимется в экранизации «Дома астролога» Каринн Джейд

Звезда «Уэнсдей» и «Шершней» Кристина Риччи снимется в экранизации романа «Дом астролога» Каринн Джейд. Об этом сообщил Deadline.
Фильм расскажет о космически переплетенных жизнях двух друзей. Когда Рини приглашает Марго и ее близких отдохнуть в астрологическом центре, давние обиды, секреты и ложи выливаются в открытое противостояние, кульминацией которого становится смерть.
Риччи исполнит в картине роль Марго. Кто претендует на роль Рини, пока не раскрывается. Сценарий киноадаптации напишет Линдси Калхун Бринг, соавтор сериала «Милые обманщицы: Первородный грех».
Производством займется Universal Television, подразделение Universal Studio Group. Риччи выступит исполнительным продюсером наряду с Майклом Питерсом и Калхун Бринг. Продюсером-консультантом станет Джейд.
Каринн Джейд — адвокат и писательница из Нью-Йорка, чьи статьи публиковал New York Times. В 2024 году она опубликовала свой дебютный роман «The Astrology House» («Дом астролога»). В 2026-м планируется выпуск следующей книги — «The Dahlia Suite».