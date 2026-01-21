Фил Коллинз находится под круглосуточным медицинским наблюдением из‑за проблем со здоровьем

Музыкант Фил Коллинз рассказал в подкасте «Eras» на Би-би-си, что находится под круглосуточным медицинским наблюдением из‑за проблем со здоровьем. Об этом написал Entertainment Weekly.
По словам 74-летнего артиста, такое внимание ему требутся, поскольку травма позвоночника почти 20-летней давности дала осложнения. У Коллинза повреждены позвонки и нервы в шее.
Еще в 2021 году музыкант признавался, что «едва может держать барабанную палочку». Медсестра следит за тем, чтобы Коллинз принимал лекарства должным образом, и помогает ему передвигаться.
«У меня были проблемы с коленом… У меня было все, что могло пойти не так, и все пошло не так», — признался артист.
Он пояснил, что может ходить «на костылях или чем‑то подобном» с посторонней помощью. Одна нога у Коллинза не функционирует, хотя он перенес на ней пять операций.
Ранее Коллинс жаловался, что физические проблемы затрудняют для него выступления с Genesis. Во время прощального тура группы в 2022 году сын музыканта заменил его на позиции барабанщика, чтобы сам Фил мог сосредоточиться на роли фронтмена.