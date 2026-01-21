Фил Коллинз находится под круглосуточным медицинским наблюдением из‑за проблем со здоровьем

Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, вошедшей в Зал славы авторов песен
Кристина Риччи снимется в экранизации «Дома астролога» Каринн Джейд
Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен в России по ОМС
Сеть автомоек и бургерная возглавили рейтинг лучших работодателей в США
На станции «Комсомольская» появился водомат с бесплатной питьевой водой
В сети появился тизер «Властелинов Вселенной» — нового фильма по мотивам игрушек Mattel
Неизведанные места и советы от ИИ: аналитики назвали туристические тренды 2026 года
Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах России
Дав Кэмерон оказывается втянута в страстный роман и историю об убийстве в трейлере «56 дней»
«Алису в Пограничье» закрыли после третьего сезона
Москвичка угнала снегоуборочную машину
Марго Робби призналась, что стала созависимой с Джейкобом Элорди на съемках «Грозового перевала»
Между Касабланкой и Петербургом запустили прямое авиасообщение
Элайджа Вуд рассказал, что проходил кастинг в «Мулен Руж»
В Казахстане хотят запретить детям младше 16 лет создавать аккаунты в соцсетях
Китайцы после вживления нейроимплантов пожаловались на зависимость от порно и азартных игр
Элис Уоддингтон снимет триллер «Анонимная Джейн» по роману Люка Престона
В России закрылся проект «Позовите Галю!», созданный для защиты женщин
«Оземпик» и его аналоги могут сэкономить авиакомпаниям миллионы долларов, снизив взлетную массу
В Москве лисы стали чаще выходить к горожанам
Начинающий актер Джейсон Шмидт снимется с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
«Кей-поп-охотницы на демонов» поставили рекорд Netflix по просмотрам за полгода
Rambler&Co и «Афиша» вошли в число лучших работодателей медиабизнеса России
Лола Тун и Лили Рейнхарт на новых постерах к фильму «Запретный плод»
В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры
К 20-летию «Классного мюзикла» Эшли Тисдейл вновь примерила наряды Шарпей
Синоптик: 20-градусные морозы продержатся в Москве до середины следующей недели
Анна и Михаил — самые популярные имена детей, родившихся в Москве в 2025 году

Фил Коллинз находится под круглосуточным медицинским наблюдением из‑за проблем со здоровьем

Фото: officialphilcollins

Музыкант Фил Коллинз рассказал в подкасте «Eras» на Би-би-си, что находится под круглосуточным медицинским наблюдением из‑за проблем со здоровьем. Об этом написал Entertainment Weekly.

По словам 74-летнего артиста, такое внимание ему требутся, поскольку травма позвоночника почти 20-летней давности дала осложнения. У Коллинза повреждены позвонки и нервы в шее.

Еще в 2021 году музыкант признавался, что «едва может держать барабанную палочку». Медсестра следит за тем, чтобы Коллинз принимал лекарства должным образом, и помогает ему передвигаться.

«У меня были проблемы с коленом… У меня было все, что могло пойти не так, и все пошло не так», — признался артист.

Он пояснил, что может ходить «на костылях или чем‑то подобном» с посторонней помощью. Одна нога у Коллинза не функционирует, хотя он перенес на ней пять операций.

Ранее Коллинс жаловался, что физические проблемы затрудняют для него выступления с Genesis. Во время прощального тура группы в 2022 году сын музыканта заменил его на позиции барабанщика, чтобы сам Фил мог сосредоточиться на роли фронтмена.

Расскажите друзьям