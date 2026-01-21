Сеть автомоек и бургерная возглавили рейтинг лучших работодателей в США

Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, вошедшей в Зал славы авторов песен
Кристина Риччи снимется в экранизации «Дома астролога» Каринн Джейд
Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен в России по ОМС
Фил Коллинз находится под круглосуточным медицинским наблюдением из‑за проблем со здоровьем
На станции «Комсомольская» появился водомат с бесплатной питьевой водой
В сети появился тизер «Властелинов Вселенной» — нового фильма по мотивам игрушек Mattel
Неизведанные места и советы от ИИ: аналитики назвали туристические тренды 2026 года
Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах России
Дав Кэмерон оказывается втянута в страстный роман и историю об убийстве в трейлере «56 дней»
«Алису в Пограничье» закрыли после третьего сезона
Москвичка угнала снегоуборочную машину
Марго Робби призналась, что стала созависимой с Джейкобом Элорди на съемках «Грозового перевала»
Между Касабланкой и Петербургом запустили прямое авиасообщение
Элайджа Вуд рассказал, что проходил кастинг в «Мулен Руж»
В Казахстане хотят запретить детям младше 16 лет создавать аккаунты в соцсетях
Китайцы после вживления нейроимплантов пожаловались на зависимость от порно и азартных игр
Элис Уоддингтон снимет триллер «Анонимная Джейн» по роману Люка Престона
В России закрылся проект «Позовите Галю!», созданный для защиты женщин
«Оземпик» и его аналоги могут сэкономить авиакомпаниям миллионы долларов, снизив взлетную массу
В Москве лисы стали чаще выходить к горожанам
Начинающий актер Джейсон Шмидт снимется с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
«Кей-поп-охотницы на демонов» поставили рекорд Netflix по просмотрам за полгода
Rambler&Co и «Афиша» вошли в число лучших работодателей медиабизнеса России
Лола Тун и Лили Рейнхарт на новых постерах к фильму «Запретный плод»
В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры
К 20-летию «Классного мюзикла» Эшли Тисдейл вновь примерила наряды Шарпей
Синоптик: 20-градусные морозы продержатся в Москве до середины следующей недели
Анна и Михаил — самые популярные имена детей, родившихся в Москве в 2025 году

Сеть автомоек и бургерная возглавили рейтинг лучших работодателей в США

Фото: Lucas clarysse/Unsplash

Сеть автомоек Crew Carwash и бургерная In-N-Out Burger возглавили рейтинг лучших работодателей в США в 2026 году, который составила платформа по поиску работу Glassdoor.

На третьем месте оказалась технологическая компания Nvidia. Google не вошла в первую десятку, заняв 11-ю строчку. Компания Apple расположилась на 77-м месте. 

«Это часть продолжающейся тенденции, когда многие работодатели из сферы технологий убирают условия, которые делали работу у них привлекательной. Они все больше и больше работают над повышением эффективности и производительности», — сказал CBS News главный экономист Glassdoor Дэниел Чжао.

Glassdoor строит свои рейтинги на нескольких критериях, начиная от возможностей карьерного роста и заканчивая удовлетворенностью работников вознаграждением и льготами. Собственный алгоритм компании проанализировал анонимные отзывы работодателей из США, размещенные на сайте с октября 2024 по октябрь 2025 года.

Недавно стало известно, что четыре из пяти работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи на рабочем месте. Особенно обеспокоены зумеры.


 

