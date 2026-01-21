Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, вошедшей в Зал славы авторов песен
В сети появился тизер «Властелинов Вселенной» — нового фильма по мотивам игрушек Mattel

Кадр: One Media/YouTube

На ютуб-канале One Media опубликовали тизер-трейлер фильма «Властелины Вселенной», основанного на игрушках компании Mattel. Он выйдет в мировой кинопрокат 5 июня.

В ленте снялись Николас Галицин, Джаред Лето, Камила Мендес, Элисон Бри, Морена Баккарин, Идрис Эльба и Кристен Виг. Режиссером стал Трэвис Найт, авторами сценария — Кристофер Джон Батлер, Аарон и Адам Ни, а также Дэйв Каллахам.

Видео: One Media/YouTubr

Галицин сыграет супергероя Хи-Мэна, который возвращается на родную планету, чтобы спасти ее от злых сил Скелетора. Роль последнего исполнит Лето.

Бри предстанет в образе колдуньи Эвил-Лин, Мендес — в образе Тилы. Картину выпустит Amazon MGM Studios. Съемки прошли с января по июнь 2025 год.

