На ютуб-канале One Media опубликовали тизер-трейлер фильма «Властелины Вселенной», основанного на игрушках компании Mattel. Он выйдет в мировой кинопрокат 5 июня.
В ленте снялись Николас Галицин, Джаред Лето, Камила Мендес, Элисон Бри, Морена Баккарин, Идрис Эльба и Кристен Виг. Режиссером стал Трэвис Найт, авторами сценария — Кристофер Джон Батлер, Аарон и Адам Ни, а также Дэйв Каллахам.
Видео: One Media/YouTubr
Галицин сыграет супергероя Хи-Мэна, который возвращается на родную планету, чтобы спасти ее от злых сил Скелетора. Роль последнего исполнит Лето.
Бри предстанет в образе колдуньи Эвил-Лин, Мендес — в образе Тилы. Картину выпустит Amazon MGM Studios. Съемки прошли с января по июнь 2025 год.