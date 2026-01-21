Неизведанные места и советы от ИИ: аналитики назвали туристические тренды 2026 года

Сервис по поиску путешествий Kayak выпустил новый отчет «What the Future» (WTF), в котором попробовал предсказать тенденции в туристической сфере в 2026 году. Анализ основан на данных самой компании, запросах в тиктоке и опросе 14 тыс. путешественников поколения Z и миллениалов.
Главным трендом аналитики назвали влияние искусственного интеллекта на планирование поездок: 41% опрошенных заявили, что доверят рекомендациям ИИ больше, чем советам друзей и соцсетей.
Еще один тренд ― поиск «неизведанных» мест. Согласно опросу, 69% зумеров и 66% миллениалов предпочитают места, которых нет у них в ленте. В прошлом году количество постов с хештегом #hiddengems увеличилось в тиктоке более чем на 50%.
«Речь идет о поиске чего-то настоящего. Деньги и безопасность по-прежнему играют ведущую роль в принятии решений, но сразу за ними следует растущее желание испытать что-то новое — то, что еще не насыщено отфильтрованными закатами и толпами людей, вызывающими дежавю», — отмечается в отчете.
Kayak составил список таких скрытых жемчужин, которые могут стать популярными в 2026 году. В первую десятку попали:
- Корк (Ирландия)
- Чунцин (Китай)
- Харбин (Китай)
- Закинф (Греция)
- Шэньчжэнь (Китай)
- Алматы (Казахстан)
- Хило (Гавайи, США)
- Нумеа (Новая Каледония)
- Ла-Романа (Доминиканская Республика)
- Люксембург (Люксембург)
В расширенный список таких мест среди прочих включили армянский Ереван, азербайджанский Баку, Бишкек в Кыргызстане, столицу Нигерии Абуджу, столицу Парагвая Асунсьон, Барранкилью в Колумбии, Бастию и Бордо во Франции, Бильбао в Испании.
Среди других трендов 2026-го аналитики назвали путешествия ради чудес природы, крупных событий и ментальной перезагрузки, популярность маленьких городов и коротких поездок на пару дней.