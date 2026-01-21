Неизведанные места и советы от ИИ: аналитики назвали туристические тренды 2026 года

Еще один тренд ― поиск «неизведанных» мест. Согласно опросу, 69% зумеров и 66% миллениалов предпочитают места, которых нет у них в ленте. В прошлом году количество постов с хештегом #hiddengems увеличилось в тиктоке более чем на 50%.