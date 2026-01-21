Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах России
Неизведанные места и советы от ИИ: аналитики назвали туристические тренды 2026 года

Фото: Nitin Karolla/Unsplash

Сервис по поиску путешествий Kayak выпустил новый отчет «What the Future» (WTF), в котором попробовал предсказать тенденции в туристической сфере в 2026 году. Анализ основан на данных самой компании, запросах в тиктоке и опросе 14 тыс. путешественников поколения Z и миллениалов. 

Главным трендом аналитики назвали влияние искусственного интеллекта на планирование поездок: 41% опрошенных заявили, что доверят рекомендациям ИИ больше, чем советам друзей и соцсетей.

Еще один тренд ― поиск «неизведанных» мест. Согласно опросу, 69% зумеров и 66% миллениалов предпочитают места, которых нет у них в ленте. В прошлом году количество постов с хештегом #hiddengems увеличилось в тиктоке более чем на 50%.

«Речь идет о поиске чего-то настоящего. Деньги и безопасность по-прежнему играют ведущую роль в принятии решений, но сразу за ними следует растущее желание испытать что-то новое — то, что еще не насыщено отфильтрованными закатами и толпами людей, вызывающими дежавю», — отмечается в отчете. 

Kayak составил список таких скрытых жемчужин, которые могут стать популярными в 2026 году. В первую десятку попали:

  1. Корк (Ирландия)
  2. Чунцин (Китай)
  3. Харбин (Китай)
  4. Закинф (Греция)
  5. Шэньчжэнь (Китай)
  6. Алматы (Казахстан)
  7. Хило (Гавайи, США)
  8. Нумеа (Новая Каледония)
  9. Ла-Романа (Доминиканская Республика)
  10. Люксембург (Люксембург)

В расширенный список таких мест среди прочих включили армянский Ереван, азербайджанский Баку, Бишкек в Кыргызстане, столицу Нигерии Абуджу, столицу Парагвая Асунсьон, Барранкилью в Колумбии, Бастию и Бордо во Франции, Бильбао в Испании.

Среди других трендов 2026-го аналитики назвали путешествия ради чудес природы, крупных событий и ментальной перезагрузки, популярность маленьких городов и коротких поездок на пару дней.

