Дав Кэмерон оказывается втянута в страстный роман и историю об убийстве в трейлере «56 дней»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер сериала «56 дней», в котором снялись Дав Кэмерон («Наследники», «Месть») и Эван Джогиа («Социопат», «Виктория-победительница»).
Они сыграли молодых людей Сиару и Оливера, которые влюбляются и вступают в отношения. Страстный роман кажется идеальным, но однажды полиция обнаруживает неопознанное тело — и под подозрением оказываются оба возлюбленных.
В трейлере Сиара не раз слышит, что Оливер не лучшая для нее партия. Но девушку, похоже, не беспокоят чужие мнения. Она заявляет бойфренду, что не любит секреты, но любит их раскрывать.
Вскоре полиция обнаруживает, что выглядящая наивной и невинной Сиара пишет книгу о чудовищных преступлениях. Оливер же говорит подруге, что после ее появления в его жизни все вышло из‑под контроля.
Разобраться в этой запутанной истории можно будет с 18 февраля. В этот день шоу выйдет на стриминговом сервисе Prime Video.
Помимо Кэмерон и Джогии в сериале снялись Меган Пета Хилл, Карла Соуса, Дориан Миссик, Патч Дарра, Альфредо Нарчизо и другие артисты. Режиссерами выступили Шана Стейн и Алетеа Джонс.
Сценарий проекта написали Брэндон К.Хайнс, Карин Ашер, Лиза Зверлинг, Александра Каннингем, Джанет Лин и Кэтрин Райан Ховард. Среди продюсеров — Джеймс Ван, создатель хорроров «Злое» и «Астрал».