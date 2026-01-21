«Алису в Пограничье» закрыли после третьего сезона

Netflix закрыл сериал «Алиса в Пограничье» после третьего сезона. Об этом сообщает ScreenRant со ссылкой на отчет стримингового сервиса.
В документе говорится, что третий и финальный сезон «Алисы в Пограничье» собрал 25 млн просмотров за вторую половину 2025 года. Причины закрытия сериала не уточняются.
«Алиса в Пограничье» заняла 36-е место в списке самых просматриваемых сериалов Netflix за полугодие. Шоу, к примеру, превзошло «Черного кролика» с Джудом Лоу (24,6 млн просмотров) и «Дом Гиннесса» (23,5 млн просмотров), немного уступив четвертому сезону «Ведьмака» (25,4 млн просмотров).
«Алиса в Пограничье» ― японская научно-фантастическая драма, основанная на одноименной манге Харо Асо. Она рассказывает о сообразительном парне Арису, который предпочитает видеоигры реальному миру. Однажды он оказывается в опасной стране под названием Пограничье, где вынужден выживать, участвуя в смертельно опасных играх.
Первый сезон вышел на Netflix в декабре 2020 года и получил хорошие отзывы критиков и зрителей. На волне успеха стриминг заказал еще два сезона сериала, последний из которых увидел свет в сентябре 2025-го.